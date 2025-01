Inter, l’acquisto di gennaio ce l’hai in casa! E pure Conte lo sa – TS

L’Inter, vincendo contro l’Empoli, continua ad inseguire il Napoli di Antonio Conte. E lo fa anche con un “nuovo” acquisto “casalingo” di gennaio.

COME BACK – La marcia dell’Inter procede spedita e nel mirino c’è il Napoli di Antonio Conte e dell’ex amico Romelu Lukaku. Una marcia guidata dal suo condottiero più importante: Lautaro Martinez. Come sottolinea Tuttosport, il vero acquisto del mercato di gennaio nerazzurro è appunto il Toro. Il capitano interista sta finalmente ritornando dopo una prima parte di stagione da dimenticare. Nelle ultime cinque partite ha messo a referto tre gol (Milan in Supercoppa, Bologna ed Empoli) e contro i toscani di Roberto D’Aversa, Inzaghi ha ritrovato la Thu-La vecchio stampo. Infatti, dopo 254 giorni, Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono ritornati a segnare insieme nella stessa partita: l’ultima volta lo scorso 10 maggio nella goleada dell’Inter, già campione d’Italia, a Frosinone.

La scalata di Lautaro Martinez e ora l’Inter può sognare in grande

SCALATA – Con il ritorno del vero Lautaro Martinez, ora l’Inter ha un’arma in più per insidiare il Napoli di Antonio Conte e puntare il secondo scudetto consecutivo. Infatti, pure il tecnico azzurro lo sa: quando Lautaro inizia a segnare, per almeno 2-3 mesi non ce n’è per nessuno. Perché si tratta di un giocatore capace veramente di timbrare un gol ad ogni partita. Numericamente parlando, il Toro (139 gol in nerazzurro) punta adesso a scalare anche la classifica all-time dei marcatori dell’Inter. Può superare Benito Lorenzi (143 gol), mentre per quanto riguarda i bomber interisti in Serie A, con 111 marcature si è messo già in scia di Roberto Boninsegna (113) e Sandro Mazzola (116).