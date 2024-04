Inter, accordo in definizione tra Zhang e Pimco: cifre e tempi – Sky

Una notizia importantissima, relativamente alla proprietà dell’Inter, è arrivata nella giornata di oggi. È in definizione l’accordo tra la famiglia Zhang e il fondo americano Pimco per definire il destino della società e per chiudere la questione con Oaktree. Da Sky Sport arrivano ulteriori dettagli su cifre e tempi.

DEADLINE – Manca esattamente un mese alla deadline per il pagamento del prestito (più interessi) concesso tre anni fa dal fondo americano Oaktree alla famiglia Zhang. In pegno le quote dell’Inter, che però il presidente nerazzurro potrà mantenere. Questo grazie a un nuovo accordo con un altro fondo americano, ovvero Pimco, grazie al quale Steven Zhang potrà ripagare il debito da corrispondere a Oaktree e immettere nuovi fondi per la gestione del club nerazzurro. Il tutto con l’obiettivo di continuare a migliorare i conti societari e il valore del brand.

Inter, tra Zhang e Pimco accordo in definizione

CIFRE – L’accordo di cui si parla tra la famiglia Zhang e il fondo americano Pimco riguarda una cifra pari a 400 milioni di euro che saranno corrisposti in tre anni. In questo modo Oaktree riceverebbe la cifra richiesta e a quel punto il presidente dell’Inter proseguirebbe proprio con Pimco. Insomma, una sorta di asso nella manica che può fornire qualcosa di decisamente prezioso: tempo. Nel corso dei prossimi tre anni, infatti, soni diversi gli obiettivi legati all’Inter per quanto riguarda la famiglia Zhang. Non ultimo il progetto per il nuovo stadio, un asset che farebbe decisamente schizzare il valore della società, anche in vista di una futura cessione.

TEMPI – Ora si attende soltanto l’ufficialità dell’avvenuto accordo che, per forza di cose, dovrà arrivare a breve. Infatti, come detto, il termine per il pagamento del prestito a Oaktree è fissato per il 20 maggio. Per questo si lavora duramente al momento per concludere l’accordo con Pimco e risolvere la questione. Secondo i dettagli forniti da Sky Sport, mancano soltanto gli ultimi passaggi, con dei tempi previsti di circa 15-20 giorni. Dopo i quali sarà definito il futuro (quantomeno prossimo) dell’Inter, tra campo e società,.