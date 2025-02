VIDEO IN – Inter, che accoglienza a Torino! L’arrivo del pullman a -1 dalla Juventus

Grande sostegno da parte dei supporter nerazzurri anche a Torino, dove da poco è arrivata l’Inter. Di seguito il video che immortala il momento alla vigilia dello scontro con la Juventus.

VALORE ENORME – Dopo il grande calore ricevuto ad Appiano Gentile prima della partenza, l’Inter arriva a Torino e trova anche in quel caso tantissimi tifosi nerazzurri ad attenderla. Domani sera la formazione di Simone Inzaghi si presenterà all’Allianz Stadium per sfidare la Juventus in un big match che adesso assume un valore enorme.

Il pullman dell’Inter arriva a Torino per la gara contro la Juventus: grande accoglienza dei tifosi!

SOSTEGNO – Il pareggio del Napoli contro la Lazio, nel match appena terminato all’Olimpico, porta i nerazzurri a solo due punti dalla capolista. Il derby d’Italia, dunque, vale il sorpasso in classifica e non va assolutamente sbagliato. Per questo motivo il supporto dei tifosi nerazzurri diventa ancora più importante. Di seguito il video, realizzato in esclusiva dalla nostra redazione, che immortala l’arrivo del pullman dell’Inter a Torino. I supporter sostengono la squadra di Simone Inzaghi con cori motivazionali alla vigilia della gara contro la Juventus.

Assente, invece, il tifo organizzato della Curva Nord all’Allianz Stadium domani sera, come spiegato nel comunicato di pochi giorni fa. Per questo motivo molti tifosi hanno deciso di sostenere l’Inter ad Appiano Gentile prima della partenza.