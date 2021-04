L’Inter abbandona la Superlega! Scelta presa, addio immediato

Anche l’Inter si smarca dal progetto Superlega, clamorosamente sprofondato in serata. Sky Sport anticipa come i nerazzurri abbiano deciso di non proseguire più nell’adesione data negli scorsi giorni.

TOCCATA E FUGA – L’Inter abbandona la Superlega. La notizia arriva da una fonte attendibile, il New York Times, che anticipa un comunicato ufficiale vicino a essere pubblicato. E, in contemporanea, Sky Sport annuncia che fonti vicine alla società annunciano come l’attuale progetto Superlega non sia più ritenuto di interesse dal club. Con l’uscita dei nerazzurri restano, di fatto, solo i tre club spagnoli (Atlético Madrid, Barcellona e Real Madrid) più la Juventus, perché col Chelsea manca solo l’annuncio e il Milan risulta essere in uscita a sua volta. Di fatto si va verso la sospensione del progetto, a prescindere da chi deciderà di rimanere dopo la riunione di stasera. Ma, intanto, la notizia principale in casa Inter è una: la Superlega, per la società, non è più di attualità.