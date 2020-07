Inter, a Verona Conte ritrova la difesa “titolare”. Sorpresa in attacco?

Condividi questo articolo

Giovedì alle 21.45 si giocherà Hellas Verona-Inter. I nerazzurri di Conte sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta in rimonta subita domenica pomeriggio contro il Bologna. Ecco le ultime

DUBBI E FORMAZIONE – Giovedì sera dovrebbe ricomporsi quella che a inizio anno era la difesa titolare dell’Inter. Milan Skriniar infatti torna dalla squalifica e – complice la squalifica di Alessandro Bastoni – giocherà sulla sinistra. A destra spazio a Diego Godin con Danilo D’Ambrosio out per somma di ammonizioni. A centrocampo con Nicolò Barella infortunato in tre si giocano una maglia da titolare per affiancare Marcelo Brozovic. Al momento il favorito sul rientrante Matias Vecino e Borja Valero è Roberto Gagliardini. Confermati gli esterni e Christian Eriksen, mentre in attacco Alexis Sanchez è favorito su Lautaro Martinez per far coppia con Romelu Lukaku.