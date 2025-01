Inter a Venezia per non cadere definitivamente! Reset da una data

L’Inter ha bisogno di ripartire già dalla partita di domani contro il Venezia. Il Milan va cancellato dalla mente, il reset parte da una data precedente.

DA CANCELLARE – Ripartire è difficile, soprattutto per chi ha perso l’abitudine a perdere. Lo sa bene Simone Inzaghi, che prima del Milan non tornava senza Supercoppa Italiana da tre anni consecutivi. Stavolta la situazione è diversa, totalmente diversa, e va gestita nel migliore dei modi prima che ci siano conseguenze ben più gravi. Venezia-Inter chiama all’appello l’allenatore e i giocatori nerazzurri, che non possono fallire al ritorno in campionato. Sarà la prima gara del 2025 in Serie A.

Inter a Venezia per non fallire!

RESET! – L‘Inter è partita verso Venezia oggi pomeriggio e ha il solo obiettivo di vincere. Il reset va fatto alla svelta e si deve assolutamente ripartire dal 28 dicembre 2024. Quel giorno i nerazzurri vinsero per 3-0 contro il Cagliari non lasciando nemmeno le briciole alla squadra di Davide Nicola. Tutto sembrava andare perfettamente, nel giro di dieci giorni invece sono arrivate solo pessime notizie. Gli infortuni (Calhanoglu, Bisseck, Mkhitaryan), la richiesta di cessione di Davide Frattesi, la sconfitta in Supercoppa. Domani a Venezia ci si gioca molto di più dei tre punti in palio; ci si gioca la testa, ma soprattutto la fiducia. Cadere un’altra volta potrebbe creare ulteriori dubbi di cui adesso l’ambiente non ha bisogno.