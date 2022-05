Inter, a San Siro tributo per tutti: cori per Perisic e anche per Radu – CdS

I settantamila presenti ieri a San Siro per l’ultima di campionato dell’Inter hanno ringraziato la squadra per la straordinaria stagione disputata, cantando dall’inizio alla fine della partita, e anche a oltranza. C’è stato un tributo per tutti, da Ivan Perisic al giovane Ionut Radu.

TRIBUTO PER TUTTI – Ultima di campionato per l’Inter con il tributo dei settantamila presenti allo stadio che hanno cantato dall’inizio alla fine. A tra i giocatori nessuno aveva voglia di tornarsene negli spogliatoi, come a non voler accettare un verdetto così amaro. Orgoglio della curva, ma anche tanta consapevolezza che per vincere lo scudetto c’era bisogno di un miracolo, ma resta comunque la stagione appena disputata. La curva canta per tutti i giocatori, anche per il giovane Ionut Radu, protagonista in negativo – a suo malgrado -, dell’episodio di Bologna, che ha influito sì ma non deciso le sorti di questo campionato. Così, alla fine, c’è stato un coro anche per il portiere rumeno. Il picco più alto dei decibel, però, è stato raggiunto nel momento in cui, uscito dal campo, Perisic è stato portato in barella negli spogliatoi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

