L’Inter a Roma a caccia del poker: guai in mezzo! Bagarre – CdS

L’Inter oggi ospite a Roma contro la squadra allenata da Ivan Juric. Simone Inzaghi è alle prese con un’emergenza non banale a centrocampo.

TRASFERTA – L’Inter questa sera sarà ospite sul campo della Roma all’Olimpico per affrontare la squadra di Juric. Simone Inzaghi, che ieri ha parlato davanti ai canali del club, ha un’emergenza sicuramente non banale a centrocampo. Certo, Piotr Zielinski e Kristjan Asllani non sono due titolari, ma sono comunque molto utili nelle rotazioni, soprattutto se devi giocare tre partite in sette giorni. All’occorrenza chiamato il Primavera Thomas Berenbruch. Ed ecco che in mezzo al campo, l’Inter si ritrova improvvisamente con la coperta corta: tre posti e quattro maglie. La vera bagarre è quella tra Nicolò Barella e Davide Frattesi, che ad oggi avrebbe un vincitore nel sardo.

Roma-Inter, Inzaghi e la probabile formazione per l’Olimpico

MOSSE – Riferisce il Corriere dello Sport, l’Inter anti Roma è praticamente fatta. L’unico vero dubbio è a centrocampo, ma Barella è in vantaggio sul connazionale Frattesi. Poi Hakan Calhanoglu e l’ex Henrikh Mkhitaryan completeranno il trio. Sulle corsie, Inzaghi sceglierà ancora Matteo Darmian per Denzel Dumfries a destra, dove si vedrà anche il rientro di Benjamin Pavard al posto di Yann Aurel Bisseck. In avanti, la coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram. Inzaghi cerca il poker di successi consecutivo, dopo le vittorie contro Udinese, Stella Rossa e Torino. La probabile formazione:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.