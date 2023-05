Inter, a Napoli con Lukaku-Lautaro Martinez un precedente storico

L’Inter si affiderà forse questa domenica contro il Napoli alla coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez in attacco (vedi probabile formazione). I due hanno già inciso contro gli azzurri per una vittoria storica.

STORIA – Nel 2019/2020, alla prima stagione di Antonio Conte, la coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez ha dominato le difese del campionato di Serie A. Tra queste anche quella del Napoli, che in casa perse dopo 23 anni contro l’Inter sotto l’onda d’urto della LuLa. Il belga segnò una doppietta nel primo tempo, trascinando i compagni al vantaggio. L’argentino colpì nel secondo tempo chiudendo la partita sul 3-1 dopo la rete di Arkadiusz Milik. Quel giorno i nerazzurri agganciarono la capolista Juventus a quota 45 punti, continuando la lotta per lo Scudetto che poi verrà persa a fine stagione.

Inter, fiducia alla LuLa

PRESENTE – Il presente sorride a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. La stagione è iniziata con l’assist del belga per il primo gol stagionale dell’argentino contro lo Spezia, però poi non ha avuto continuità. Gli infortuni e la forma fisica precaria di Big Rom hanno influito e non poco, obbligando Edin Dzeko a giocare sempre nonostante l’età. Da più di un mese e mezzo il titolare in campionato è tornato Lukaku, i risultati infatti si vedono. Nelle ultime settimane l’attaccante ha fatto registrare 6 gol e 5 assist tra Coppa Italia, Champions League e Serie A. Tre dei passaggi vincenti, precisamente con Empoli, Lazio e Milan, sono serviti a Lautaro Martinez per segnare, anche nella gara di ritorno della semifinale di Champions League. L’intesa si è ritrovata, Simone Inzaghi la vuole sfruttare e fa le prove per la finale di Istanbul. A Napoli si riparte dalla LuLa, obiettivo blindare i primi quattro posti.