Inter a -2 dal Venezia, Inzaghi medita 3 cambi (due obbligati) – CdS

L’Inter tra due giorni sarà impegnata sul campo del Venezia, nel match valido per la ventesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi medita tre cambi, di cui due sembrano obbligati.

RIPARTENZA – Verso Venezia-Inter, match valido per la ventesima giornata di campionato. Dopo la batosta subita in campionato, i nerazzurri vogliono subito riscattarsi e cercheranno di farlo al Penzo di Venezia. In Laguna, la Beneamata farà la sua prima uscita in campionato in questo 2025, dopo che a Cagliari aveva giocato l’ultima partita in Serie A del vecchio anno. Partita finita 3-0 con il ritorno al gol di Lautaro Martinez dopo quasi due mesi. Lautaro Martinez che poi si è replicato, seppur amaramente, lunedì scorso in Supercoppa a Riad sbloccando la finale con il Milan. Il Toro a Venezia ritroverà Thuram, che contro i rossoneri era rimasto in panchina per dei problemi fisici.

La probabile formazione di Inzaghi per Venezia-Inter

TRE CAMBI – Per Venezia-Inter, Simone Inzaghi dovrà modificare qualcosina nell’undici di partenza. Infatti, ci saranno tre novità, tra cui due cambi obbligati: ossia Yann Aurel Bisseck in difesa e Hakan Calhanoglu in regia. Il tedesco, che oggi sarà nuovamente valutato ad Appiano Gentile, rischia di non esserci. Matteo Darmian pronto al suo posto. Per il turco, invece, Kristjan Asllani potrà sfruttare un’altra chance. L’altra novità dovrebbe essere Carlos Augusto. Il brasiliano farà rifiatare Federico Dimarco a sinistra. Per il resto, al via la formazione titolare. Questa la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport a due giorni dalla sfida:

(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.