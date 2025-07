Inter, 50 milioni da 6 uscite: da Stankovic a Palacios. Il punto – CdS

L’Inter spera di incassare un tesoretto da 50 milioni di euro per sei giocatori in uscita. Da Stankovic a Palacios, il Corriere dello Sport fa il punto della situazione. Tre fronti sono già ben caldi, mentre ci sono tre nodi da scogliere. Le ultime.

IN USCITA – Dopo aver speso più di 60 milioni tra Petar Sucic, Luis Henrique, Yoan-Ange Bonny e il riscatto di Nicola Zalewski, adesso per l’Inter è il momento di cedere prima di poter finanziare un altro arrivo. Sono sei i giocatori sul piede di partenza, da cui Viale Liberazione spera di incassare un buon tesoretto da circa 50 milioni di euro. I sei candidati a lasciare il club sono: Aleksandar Stankovic, Tajon Buchanan, Sebastiano Esposito, Kristjan Asllani, Mehdi Taremi e Tomas Palacios. I primi tre sono già dei fronti caldi, per gli altri invece bisognerà pazientare ancora un po’ per arrivare alla risoluzione definitiva. Il Corriere dello Sport spiega la situazione di ogni giocatore.

L’Inter lavora alle uscite: tre fronti caldi

IN FASE AVANZATA – Sono in fase avanzata le trattative per la cessione di Stankovic, Buchanan ed Esposito. Il primo è vicino a vestire la maglia del Bruges. L’Inter vorrebbe incassare 10 milioni di euro e si tratta soprattutto sulla cifra da pattuire per la recompra del club meneghino. I belgi la vorrebbero più alta. Buchanan vede il Sassuolo. Accordo sulla base di 8 milioni di euro più il diritto di recompra, si aspetta solo il sì del giocatore. E poi Esposito, corteggiato da Fiorentina e Cagliari. I sardi hanno messo sul tavolo 7 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. Si aspettano altri rilanci, ma la strada è tracciata.

NODI – Gli altri tre nodi da sciogliere, spiega il Corriere dello Sport, sono Asllani, Taremi e Palacios. Il primo piace al Real Betis, ma lui gradirebbe restare in Italia. Ci sono Bologna e Fiorentina. E l’Inter chiede 18-20 milioni di euro. Taremi presto ritornerà in Italia, ma lascerà il club. Come raccontato dalla nostra redazione è il Fulham la squadra più convinta (vedi articolo), ma occhio pure al Fenerbahce di José Mourinho. L’Inter spera di incassare 10 milioni di euro, trattabili. Infine, c’è Palacios. Il difensore argentino, dopo il prestito al Monza, dovrebbe lasciare il club.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno