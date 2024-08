Inter, 4 recuperi per il Genoa! Due verso una maglia dal 1′ – CdS

Si avvicina l’esordio in campionato dell’Inter, che sabato contro il Genoa potrà contare anche su quattro giocatori recuperati dai rispettivi problemi fisici.

RECUPERI – Ormai l’attesa sta per finire: sabato alle 18.30 in programma Genoa-Inter. I campioni d’Italia scendono in campo per la prima volta in campionato con l’obiettivo di confermarsi ancora i più forti. Simone Inzaghi, che ieri ha parlato nel media day, è apparso carico e determinato per l’inizio della nuova stagione. A tal proposito, potrà contare su quattro giocatori, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni: Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Gli ultimi due hanno parlato a pochi giorni dall’esordio, rispettivamente su Sport Mediaset e Sky Sport.

Inzaghi pensa a Genoa-Inter, tre cambi rispetto al Chelsea?

SCELTE – In vista dell’esordio ufficiale, Inzaghi dovrebbe affidarsi alla formazione che ha pareggiato nell’ultima amichevole contro il Chelsea a Londra. Fatta eccezione per Bastoni, Calhanoglu e Lautaro Martinez pronti a scendere in campo dal primo minuto al posto di Carlos Augusto, Asllani e Correa. La prima sul campo del Genoa non sarà di certo un debutto facile per i campioni d’Italia, che lo scorso anno hanno pareggiato a Marassi per 1-1. Servirà dunque una prima prova subito concentrata e all’altezza.

Fonte: Corriere dello Sport – a.g