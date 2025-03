Inter, 4 Nazionali ritornano ad Appiano Gentile. La situazione – Sky

L’Inter sta vivendo una sosta per le Nazionali dominata dalla speranza di recuperare una serie di calciatori importanti per le sue ambizioni stagionali. Le novità riguardano 4 suoi giocatori al momento infortunati.

IL PUNTO – L’Inter vede 4 calciatori rientrare ad Appiano Gentile per provare a recuperare in maniera più rapida dai rispettivi infortuni. Durante la sosta per le Nazionali, infatti, gli infortunati Nicola Zalewski, Piotr Zielinski, Matteo Darmian e Federico Dimarco si trovano a Milano per svolgere del lavoro personalizzato finalizzato a rendere più plausibile il proposito dello staff tecnico nerazzurro. In questo senso, la speranza è di poter recuperare qualcuno degli infortunati per il rientro dalla sosta, con l’Udinese che sarà la prima avversaria da affrontare domenica 30 marzo a San Siro.

Inter, l’infortunio di Dumfries rende necessario un recupero

LO SCENARIO – Il problema fisico occorso a Denzel Dumfries, che dovrebbe sottoporsi a esami strumentali nei prossimi giorni, rende ancora più urgente il recupero di Zalewski e Darmian in vista dei successivi impegni. Il calciatore polacco può essere infatti utilizzato tanto a sinistra quanto a destra, rappresentando un elemento duttile su cui Simone Inzaghi può costruire una realtà alternativa rispetto a quella sperimentata finora. Con Dumfries fuori, l’Inter avrà bisogno di un elemento di affidabilità sulla fascia destra. Che si tratti di Zalewski o Darmian, il piacentino si auspica di poter riavere pienamente a disposizione un degno sostituto, anche se momentaneo, dell’olandese.