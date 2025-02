Inter, 3/5 esterni out! Inzaghi avverte: il cambio modulo è una possibilità

L’Inter si prepara ad affrontare il Napoli in uno scontro diretto cruciale per la corsa scudetto, ma Simone Inzaghi deve fare i conti con una vera e propria emergenza sugli esterni. Il cambio modulo, come già dimostrato in Serie A, è una reale possibilità.

UN PROBLEMA – Con soli due laterali a disposizione Denzel Dumfries e Federico Dimarco il tecnico nerazzurro potrebbe essere costretto a modificare il proprio assetto tattico nelle prossime settimane, un’ipotesi che fino a poco tempo fa sembrava impensabile. L’assenza prolungata di Matteo Darmian, l’infortunio di Nicola Zalewski e il recupero ancora incerto di Carlos Augusto mettono l’Inter in una situazione complicata. Per la sfida contro il Napoli, Dumfries e Dimarco sono chiamati agli straordinari, ma nelle successive gare – tra cui la doppia sfida con il Feyenoord in Champions League – le rotazioni diventeranno fondamentali. Carlos Augusto potrebbe tentare di rientrare per il primo match contro gli olandesi, ma la sua condizione fisica non sarà ottimale, mentre Darmian e Zalewski dovranno restare fuori ancora per qualche tempo.

Inzaghi senza esterni ridisegna l’Inter

SOLUZIONE ALTERNATIVA – Inzaghi ha sempre difeso il suo collaudato 3-5-2, ma l’assenza di alternative sugli esterni potrebbe costringerlo a rivedere le sue idee tattiche. Già nel secondo tempo della sfida contro il Genoa, il tecnico ha sperimentato una difesa a quattro, schierando Benjamin Pavard nel ruolo di terzino destro, con Yann Bisseck e Stefan de Vrij centrali e Alessandro Bastoni sulla sinistra. A centrocampo, Dumfries ha agito come esterno destro, mentre Piotr Zielinski si è adattato sulla fascia sinistra. Questa soluzione potrebbe essere riproposta nelle prossime settimane, soprattutto per far rifiatare Dimarco e Dumfries e per evitare di sovraccaricare i due esterni rimasti a disposizione. Pavard, del resto, ha già ricoperto il ruolo di terzino destro in carriera, sia nel Bayern Monaco che nella nazionale francese, e potrebbe quindi rappresentare un’opzione concreta in caso di necessità.

Le scelte di formazione nelle prossime sfide

SEMPRE IN CAMPO – Dopo la trasferta di Napoli, l’Inter affronterà il Feyenoord all’andata degli ottavi di finale di Champions League, per poi tornare in Serie A contro il Monza. Seguiranno la sfida di ritorno con gli olandesi e un delicato match contro l’Atalanta, prima della sosta per le nazionali. Un calendario fitto, che obbliga Inzaghi a gestire con attenzione le energie della squadra. La possibilità di adottare il 4-4-2 resta una soluzione d’emergenza, ma se la situazione sugli esterni non dovesse migliorare, potrebbe diventare una scelta obbligata.