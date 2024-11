Inter, -1 al Lipsia! Calhanoglu e Lautaro Martinez recuperati | Inter NOS con Rossi

IN DIRETTA – Nuovo imperdibile appuntamento video settimanale sempre e solo su Inter-News.it. Ogni lunedì a partire dalle ore 18, Gian Luca Rossi e Romina Sorbelli vi aspettano in live sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con Inter NOS with friends. Un format pensato per creare uno spazio di dibattito insieme alla community nerazzurra. Uno spazio in cui parlare di tutto ciò che riguarda l’Inter. Manca un giorno alla sfida di Champions League contro il Lipsia, da cui i nerazzurri sperano di uscire ulteriormente rafforzati in vista delle successive tre e ultime gare del girone unico della competizione europea. Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez hanno pienamente recuperato dai propri rispettivi problemi e saranno a disposizione di Simone Inzaghi per la partita contro i tedeschi. Vi aspettano la nostra Romina Sorbelli in conduzione, assieme a Gianluca Rossi e al nostro redattore Giulio Di Cienzo.