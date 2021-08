Insigne, il Napoli fa il prezzo. L’Inter prepara l’offerta: due strade – CdS

Sul “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, si parla di Lorenzo Insigne, attaccante che potrebbe lasciare il Napoli. L’Inter prepara l’offerta: due strade

PARTENZA – Lorenzo Insigne potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. Secondo il “Corriere dello Sport” il calciatore lo avrebbe rivelato ai compagni, visto lo stallo sulla questione rinnovo con la squadra partenopea. Ad approfittarne potrebbe essere l’Inter, che pensa al giocatore per completare il reparto offensivo. Secondo il quotidiano, i nerazzurri, avrebbero due strade da percorrere: prendere Insigne subito o aspettare gennaio e prendere il talento azzurro a parametro 0 per la prossima stagione. In caso di arrivo immediato, al calciatore è stato proposto un quinquennale da 6 milioni a stagione. Nel caso di arrivo a parametro 0, i milioni annui sarebbero 7.

OFFERTA – Il presidente Aurelio De Laurentiis valuta Insigne, nonostante la scadenza di contratto a giugno del 2022, circa 30 milioni. L’Inter avrebbe fatto recapitare una prima offerta da 15 milioni più Sanchez: il cileno, però, non interessa al Napoli visto lo stipendio fuori parametro per gli standard degli azzurri. Al posto del cileno potrebbe essere inserito Vecino, che piace a Spalletti. Difficile però, secondo il quotidiano, che il Napoli accetti contropartite: gli azzurri, infatti, preferirebbero un’offerta di solo cash.