Infortunio Zielinski, tempi di recupero Inter e le partite che salterà!

L’Inter ha diramato da poco un comunicato attinente alle condizioni fisiche di Piotr Zielinski. Di seguito i tempi di recupero dall’infortunio.

INFORTUNIO – Non si tratta di un infortunio fortunatamente grave per Zielinski. Il centrocampista polacco, dopo i due gol con la maglia della Polonia contro Portogallo e Croazia, è rientrato acciaccato e oggi si è sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità del problema. I suoi tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi. Quasi certamente salterà il match dell’Olimpico contro la Roma domenica sera. Spera quantomeno di poter risultare convocabile per le successive partite della Beneamata tra Champions League e nuovamente campionato. Le ultime sull’infortunio e i tempi di recupero di Zielinski.

Infortunio Zielinski, i tempi di recupero e le partite che salterà con l’Inter

TEMPI DI RECUPERO – Quindi Zielinski salterà la Roma per cercare di esserci contro lo Young Boys e contro la Juventus prossima settimana. Infortunio non grave, ma comunque fastidioso. Oggi pomeriggio rientrerà ad Appiano Gentile, iniziando magari a fare delle terapie per riprendere al meglio e subito da questo piccolo guaio fisico. Zielinski durante le due partite con la maglia della Polonia ha segnato due gol: contro Portogallo e Croazia. Ora questo problema. Si tratta del secondo durante questi primi mesi di Inter. Da registrare quello avuto già ad inizio agosto, quando lo costrinse a saltare la partita contro il Genoa alla prima giornata.