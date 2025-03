Infortunio Taremi, nuovo problema per Inzaghi! L’esito degli esami

Brutte notizie per l’Inter e per Mehdi Taremi, assente dell’ultimo minuto nella sfida di campionato contro l’Udinese per infortunio. Questa mattina ha volto gli esami strumentali.

ESITO ESAMI – Mehdi Taremi questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni, ma il club nerazzurro ha già confermato che il giocatore salterà qualche partita. L’infortunio di Taremi rappresenta un ulteriore grattacapo per Simone Inzaghi, che in questa fase della stagione deve fare i conti con diverse assenze. Già privo di Lautaro Martínez, fermato da un problema muscolare, il tecnico nerazzurro dovrà ora gestire l’attacco con le sole alternative disponibili: Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Joaquin Correa.