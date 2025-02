Infortunio Sommer, i tempi di recupero: quando lo riavrà l’Inter?

Niente da fare per Yann Sommer che salterà la partita tra Inter e Genoa. Il portiere svizzero si è infortunato. Tempi di recupero e quante partite salterà.

INFORTUNIO SOMMER – Tegola in casa Inter che dovrà fare a meno di Yann Sommer per le prossime partite, ad iniziare da quella contro il Genoa di sabato sera alle 20.45. Come si legge nel comunicato dell’Inter, il portiere svizzero è costretto al forfait. Al suo posto, dunque, chance per Josep Martinez. Il portiere spagnolo, arrivato in estate dal Genoa per 15 milioni di euro, ha giocato una sola volta con la maglia della Beneamata in questa stagione. Ossia in Coppa Italia contro l’Udinese, nella vittoria dei nerazzurri per 2-0. Adesso l’esordio in campionato e proprio contro il Grifone. Ritornando all’infortunio di Sommer, definiti anche i tempi di recupero e le partite che dovrebbe saltare.

Sommer, infortunio per l’Inter: i tempi di recupero e le partite che salterà

TEMPI DI RECUPERO – Per un infortunio di questo tipo, Sommer dovrebbe stare fuori per 3/4 settimane. Praticamente, l’Inter lo riavrà solamente nella seconda parte di marzo. Oltre a Inter-Genoa di sabato sera, salterà anche le restanti due partite di febbraio contro Lazio in Coppa Italia e Napoli in campionato il prossimo weekend. Out probabilmente anche per le due partite degli ottavi di Champions League (domani il sorteggio). L’Inter potrebbe riaverlo a Bergamo tra il 15 e il 16 marzo, oppure a fine mese dopo la sosta per le nazionali.