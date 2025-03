Infortunio Lautaro Martinez, l’Inter valuta! Nel mirino 2 gare – CdS

Tegola in casa Inter che perde per infortunio Lautaro Martinez. L’argentino rientra a Milano e nelle prossime ore farà tutti gli esami per capire meglio l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Ma il club nerazzurro mette in preventivo già lo stop. Due partite nel mirino per l’ipotetico rientro.

INFORTUNIO – Una tegola che non ci voleva: Lautaro Martinez ha accusato un problema al bicipite femorale in Nazionale ed è pronto a rientrare in Italia. L’Inter farà tutti gli accertamenti per capire meglio l’entità del problema, scongiurando qualcosa di più grave e negativo. Qualche brutto presagio era arrivato nel primo pomeriggio italiano, quando dall’Argentina avevano fatto sapere di un Lautaro non disponibile nell’allenamento in preparazione della partita contro l’Uruguay. Inizialmente, il Toro avrebbe dovuto saltare solo la sfida contro la Celeste per poi esserci nella classica con il Brasile. Nel tardo pomeriggio la notizia più brutta: infortunio per Lautaro Martinez e rientro a Milano.

Gli scenari in casa Inter dopo l’infortunio di Lautaro Martinez

SCENARI – Una volta rientrato in Italia, l’Inter sottoporrà a degli esami strumentali Lautaro Martinez. Se dovesse essere confermata la prima diagnosi del problema al flessore, il capitano salterà sicuramente Udinese e andata col Milan in Coppa Italia, cercando il recupero tra la sfida del 5 aprile col Parma e quella dell’8 contro il Bayern Monaco, andata dei quarti di finale di Champions League. Ovviamente la priorità va al match dell’Allianz Arena. Senza Lautaro, straordinari per Marcus Thuram, e chance per Marko Arnautovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno