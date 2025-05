UFFICIALE – Infortunio Lautaro Martinez: l’esito degli esami! Il comunicato

Infortunio Lautaro Martinez tema caldissimo in casa Inter. Il club ha appena diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni del capitano. Le ultime in vista del Barcellona.

COMUNICATO UFFICIALE – La nota dell’Inter in merito all’infortunio di Lautaro Martinez in Barcellona-Inter: «Esami clinici e strumentali questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante argentino elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno». Questo, dunque, l’esito degli esami medici ai quali l’attaccante argentino si è sottoposto alla vigilia di Inter-Verona. Proprio in vista della sfida i nerazzurri stanno per scendere in campo, alla guida di Simone Inzaghi, per l’allenamento odierno.

Lautaro Martinez, le condizioni dopo l’infortunio e le chance di vederlo in campo contro il Barcellona

Il capitano nerazzurro non sarà sicuramente a disposizione domani, per la sfida di campionato casalinga contro il Verona (sabato 3 maggio, ore 20.45). Resta in dubbio, invece, la ripresa di Lautaro Martinez dall’infortunio in vista dell’importantissimo scontro in Champions League contro il Barcellona, che si terrà martedì sera sempre a San Siro. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’argentino riuscirà a riprendersi in tempo per partecipare alla semifinale di ritorno o, almeno, per essere convocabile e in panchina. La grande determinazione del capitano nerazzurro, dimostrata in più occasioni, fa ben sperare i tifosi interisti che avrebbero una grande sicurezza in più con lui in campo.