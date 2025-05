Infortunio Lautaro Martinez: domani gli esami! Cosa filtra dopo Barcellona-Inter – Sky

Arrivano le ultime su Lautaro Martinez e il suo infortunio in Barcellona-Inter. Domani esami per il capitano nerazzurro, ma filtra pessimismo.

LE ULTIME – L’infortunio di Lautaro Martinez, come anche confermato da Simone Inzaghi durante la conferenza stampa post Barcellona-Inter, non sarà di poco conto. Si parla di risentimento, ma nella giornata di domani, scrive anche Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, farà degli esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio. Filtra comunque pessimismo nei suoi confronti e a meno di sorprese salterà il match di ritorno contro gli azulgrana, in programma martedì 6 maggio. Il capitano si è fatto male ieri nei minuti finali del primo tempo al Montjuic. Al suo posto, nella ripresa, era subentrato Mehdi Taremi.

Infortunio Lautaro Martinez: le partite che dovrebbe saltare con l’Inter

TEMPISTICHE – Lautaro Martinez salterà dunque le partite contro Verona e Barcellona, da capire i suoi tempi di recupero. Se dovesse essere confermato il risentimento muscolare, i tempi di recupero si aggireranno intorno ai 15-20 giorni. Quindi out per Verona, Barcellona e probabilmente anche Torino in trasferta alla terzultima giornata di campionato. Al suo posto, pronto Taremi che ieri è entrato bene nella battaglia di Barcellona, giocando con ottimo spirito. Servono però anche i gol dell’iraniano, visto che ha segnato solamente tre gol in stagione.