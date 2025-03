Infortunio Ito prima di Bayern Monaco-Inter: l’esito degli esami

Hiroki Ito è uscito anzitempo dal campo, nel corso di Bayern Monaco-Inter, a causa di un problema al piede: il nipponico è in dubbio per l’Inter. Di seguito l’esito degli esami cui si è sottoposto.

LA NOTIZIA – Hiroki Ito è solo l’ultimo difensore in ordine di tempo ad essere costretto ai box in casa Bayern Monaco. Il difensore giapponese, uscito dal campo nel match vinto 3-2 contro il St.Pauli a causa di un problema al piede, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la frattura al metatarso destro. Il calciatore classe 1999 sarà dunque costretto a una lunga assenza, dovendo saltare i prossimi impegni in maglia bavarese.

Ito infortunato: il comunicato del Bayern Monaco prima dell’Inter

L’INFORTUNIO – Il Bayern Monaco ha così comunicato la notizia degli esami strumentali cui si è sottoposto Ito: «Hiroki Ito ha riportato un’altra frattura nella zona del metatarso destro. Questo è il risultato di un esame effettuato dal reparto medico del Bayern Monaco. Il nazionale giapponese si è infortunato sabato nella vittoria per 3-2 contro il St. Pauli. È stato sostituito al 58° minuto e ha dovuto abbandonare il campo all’89° minuto. Ito, trasferitosi in estate dallo Stoccarda al Bayern, non sarà quindi a disposizione per un periodo di tempo prolungato». Ciò significa che, dopo Dayot Upamecano e Alphonso Davies, la compagine bavarese sarà costretta a fare a meno di un’altra pedina della sua retroguardia in vista del confronto d’andata di Champions League contro l’Inter.