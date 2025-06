Infortunio Esposito, esami effettuati: le ultime per Inter-Fluminense!

L’Inter ha sottoposto ad esami Francesco Pio Esposito e arrivano notizie positive per Cristian Chivu. Le ultime in vista di Inter-Fluminense.

ESAMI – L’Inter ha sottoposto ad esami strumentali Francesco Pio Esposito. Il ragazzo del 2005 ieri non si era allenato con la squadra per un affaticamento muscolare. Lo staff medico nerazzurro lo ha visitato e dagli esami sono state escluse lesioni. Buonissima notizia dunque per Cristian Chivu. In vista del match tra Inter e Fluminense, si punta ad avere il baby attaccante per la panchina, in maniera tale da diventare arruolabile se dovesse diventare necessario. Marcus Thuram dovrebbe ritrovare la titolarità insieme al capitano e compagno di merende Lautaro Martinez. La Thu-La non gioca insieme dal 1′ dalla disfatta in finale di Champions League contro il Psg il 31 maggio a Monaco di Baviera.

Chivu riceve buone notizie su Esposito: verso Inter-Fluminense

VERSO L’OTTAVO DI FINALE – La partita tra Inter e Fluminense è in programma domani alle 21 italiane a Charlotte. Il confronto, analizzato peraltro dal doppio ex Felipe Melo, è valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Cristian Chivu alle 23.30 italiane parlerà in conferenza stampa per presentare appunto la partita e sicuramente darà ulteriori informazioni sulle condizioni di Esposito, Thuram e di Davide Frattesi, l’altro giocatore recentemente acciaccato.