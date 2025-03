Infortunio Dumfries, Inter tra certezze e speranze. Il punto – TS

Denzel Dumfries mancherà per almeno tre settimane dal rettangolo di gioco a causa di una distrazione al bicipite femorale della coscia destra: l’Inter fissa una data per il possibile rientro.

LA CERTEZZA – Denzel Dumfries, uno dei protagonisti dell’ottimo inizio di 2025 da parte dell’Inter, è costretto a saltare non pochi incontri a causa del problema rimediato contro l’Atalanta. Nello specifico, la distrazione al bicipite femorale della coscia destra, verificatasi proprio in occasione della gara di Serie A contro i bergamaschi, obbligherà l’esterno olandese ai box per almeno 3 settimane. Ciò significherà dover saltare vari impegni, dal peso specifico non indifferente, in Serie A e Coppa Italia, con un interrogativo sul fronte legato alla Champions League.

Dumfries, l’Inter guarda con attenzione a una data

UNA SPERANZA – Dumfries punta a recuperare per una sfida chiave per le ambizioni stagionali dell’Inter, ossia l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. La presenza di un esterno come l’olandese, in grado di rappresentare un valore aggiunto in fase offensiva, potrebbe essere la chiave per impostare il match contro i bavaresi in modo vincente. Grazie alla sua velocità e alla sua struttura fisica, il calciatore nerazzurro potrebbe infatti rappresentare una spina nel fianco per i difensori avversari. Dando così a Simone Inzaghi maggiore fiducia in vista del conseguimento dell’obiettivo sperato.

Fonte: Federico Masini – TuttoSport