Infortunio Dumfries, arriva l’esito degli esami: ecco le sue condizioni

Denzel Dumfries ha effettuato in mattinata gli esami strumentali in seguito all’infortunio. Arriva il verdetto medico: ecco le condizioni del centrocampista olandese.

LA RISPOSTA – Lautaro Martinez non è l’unico a preoccupare in casa Inter. Tanta l’apprensione anche su Denzel Dumfries, l’altro nerazzurro uscito acciaccato da Atalanta-Inter nell’ultimo turno di campionato. La sosta per le Nazionali aiuta a riprendere fiato e permette di ottenere tempo prezioso per recuperare condizione ed energie fisiche. L’olandese, infatti, è rimasto ad Appiano Gentile insieme agli altri infortunati e questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali. L’Inter ha appena comunicato l’esito degli accertamenti medici di Dumfries.

Dumfries sottoposto agli esami strumentali: ecco l’entità dell’infortunio

L’ESITO – Arrivano importanti novità che attestano la natura dello stop di Dumfries. Stando a quanto riporta il giornalista Andrea Paventi nel corso del suo collegamento con Sky Sport 24, gli esami effettuati in mattinata hanno rivelato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni del centrocampista olandese, ormai fondamentale nell’undici titolare di Simone Inzaghi, verranno rivalutate la prossima settimana. Intanto arrivano novità anche sulle condizioni dell’altro nerazzurro recentemente infortunato, Lautaro Martinez. All’orizzonte c’è la gara di campionato contro l’Udinese, e una serie di partite fondamentali nel mese di aprile per il continuo della stagione.