Infortunio Darmian, tempi di recupero: quante partite salterà?

Infortunio per Matteo Darmian in casa Inter. Il jolly di Legnano si è sottoposto stamani agli esami strumentali. Ecco i suoi tempi di recupero per capire quante partite salterà.

INFORTUNIO – L’emergenza in casa Inter non finisce, tant’è che pochi minuti fa è arrivato anche il comunicato del club in merito alle condizioni fisiche di Darmian (leggi il comunicato). Per il tutto fare di Legnano ovviamente nessuna chance per la partita contro il Napoli, in programma sabato alle ore 18. Partita in cui Simone Inzaghi però recupera Marcus Thuram. Il centravanti francese, infatti, ha iniziato ad allenarsi con il gruppo e si avvia verso una maglia da titolare (clicca QUI per le ultime). Ma ritornando a Darmian, quali sono i suoi tempi di recupero? E quante partite dovrà saltare?

Darmian e l’infortunio: tempi di recupero e quante partite salterà con l’Inter?

Darmian dovrebbe stare ai box per l’infortunio circa una ventina di giorni se non di più. Salterà le partite contro Napoli, Feyenoord andata degli ottavi di finale di Champions League, Monza, ritorno col Feyenoord e Atalanta. Dovrebbe ritornare dopo la sosta, quando l’Inter giocherà in casa contro l’Udinese. Dopo la partita contro la Dea, infatti, ci sarà la sosta per le nazionali.