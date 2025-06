Infortunio Calhanoglu, la Turchia lo esclude dalla mini tournée USA

Per Calhanoglu niente mini tournée negli USA con la Turchia. Il centrocampista dell’Inter, infortunatosi in finale di Champions League, salta le amichevoli contro Stati Uniti e Messico.

COMUNICATO UFFICIALE – “Apportata una modifica obbligatoria alla rosa preliminare della nostra Nazionale per le partite amichevoli negli Stati Uniti contro Stati Uniti e Messico. Il team tecnico della Nazionale, che ha esaminato gli esami e i test effettuati in Germania su Hakan Çalhanoğlu, infortunatosi e costretto a lasciare la partita nella finale di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, ha stabilito che il giocatore non sarebbe stato in grado di recuperare completamente durante il periodo delle partite amichevoli. E pertanto si è ritenuto opportuno escludere il nostro giocatore dalla rosa preliminare.

NON SOLO CALHANOGLU – A seguito degli esami e dei test effettuati dal team medico della Nazionale su Uğurcan Çakır e Mustafa Hekimoğlu in ritiro, si è stabilito che gli attuali infortuni di entrambi i giocatori non sarebbero stati completamente recuperati durante il periodo delle amichevoli. E pertanto si è deciso di escludere i nostri giocatori dalla rosa preliminare. Inoltre, anche Ahmed Kutucu del Galatasaray è stato incluso nella rosa preliminare che andrà negli Stati Uniti”.

Calhanoglu salta le amichevoli: l’Inter osserva per il Mondiale per club

A RISCHIO – Tra una settimana, l’Inter partirà alla volta degli States per disputare il Mondiale per Club. Calhanoglu, dunque, rimane da valutare. E lo stesso vale per Yann Aurel Bisseck, che ha dovuto dare forfait alla convocazione di Julian Nagelsmann in Nazionale tedesca.