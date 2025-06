UFFICIALE – Infortunio Calhanoglu, sottoposto agli esami: l’Inter comunica l’esito

L’infortunio continua a tenere fermo ai box Hakan Calhanoglu. Quest’oggi l’Inter ha sottoposto il centrocampista turco agli esami strumentali: ecco l’esito dell’indagine medica.

ESAMI – A causa dell’infortunio Hakan Calhanoglu non sarà disponibile per Inter-River Plate, in scena alle ore 3.00 italiane. Alla notizia della sua assenza tra i convocati, che era già nota, si aggiungono adesso ulteriori informazioni sulle condizioni fisiche del centrocampista turco. Il giocatore, infatti, oggi è stato sottoposto agli esami strumentali in America, a Seattle, dove l’Inter sta soggiornando per il Mondiale per Club. Dall’indagine medica è emerso un risentimento al soleo della gamba destra.

Infortunio Calhanoglu: ecco le condizioni emerse dagli esami strumentali

COMUNICATO – Sul sito ufficiale dell’Inter è comparso il comunicato ufficiale che recita: «Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro la squadra per il Mondiale per Club. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra». Queste, dunque, le ultime notizie sulle condizioni del centrocampista che, a causa del suo infortunio, non è ancora riuscito ad essere a disposizione di Chivu al Mondiale per Club. Intanto le voci sul suo futuro continuo a tenere banco in questa sessione estiva di calciomercato.