Infortunio Calhanoglu, esami in giornata! Preoccupazione, ma c’è una speranza – CdS

Hakan Calhanoglu si è infortunato nel corso di Turchia-Croazia. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport oggi il centrocampista dell’Inter si sottoporrà agli esami di controllo

SPERANZA – Hakan Calhanoglu si è fermato per infortunio nel corso del primo tempo di Turchia-Croazia. La sensazione, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è che l’infortunio non sia di poco conto. Tutto fa pensare che si tratti di uno stiramento, una diagnosi “anticipata” dal CT turco Kuntz nel post partita della sfida. In giornata si conoscerà l’effettiva entità dell’infortunio: Calhanoglu infatti si sottoporrà agli accertamenti di rito. Se dovesse trattarsi effettivamente di stiramento, la prognosi non potrebbe essere inferiore ai 20 giorni. In tal modo il centrocampista rientrerebbe per il match di ritorno con il Benfica, il prossimo 19 aprile. In casa Inter, però, esiste la speranza che il problema fisico sia meno grave del previsto e che il centrocampista turco possa rientrare per l’andata del match contro i portoghesi, in programma l’11 aprile. La certezza, però, è che Calhanoglu salterà certamente la sfida di sabato contro la Fiorentina e l’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno