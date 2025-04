Infortunato Lewandowski? Cambio obbligato! Barcellona-Inter -11

Occhio a Lewandowski, cambiato durante Barcellona-Celta Vigo. Possibile infortunio per il centravanti polacco e tra undici giorni c’è l’Inter.

OUT – Lewandowski è stato immediatamente tolto dal campo al minuto 78′ di Barcellona-Celta Vigo, partita al momento ferma sul clamoroso punteggio di 3-3. Il centravanti polacco, infatti, ha lasciato il campo perché ha sentito un fitta nella parte posteriore della coscia. I medici del Barcellona, subito dopo averlo richiamato in panchina, hanno iniziato delle cure e dei messaggi per capire l’entità del possibile infortunio. Ovviamente l’Inter è spettatrice interessata, visto che il match di andata delle semifinali di Champions League si giocherà esattamente tra 11 giorni.