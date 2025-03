Infortunati Inter, due recuperi in vista: uno già col Monza – Sky

In casa Inter, la questione infortunati rimane sempre all’ordine del giorno. La squadra è rientrata a Milano dopo la vittoria col Feyenoord. E si pensa al Monza: un recupero.

INFORTUNI – La questione infortunati in casa Inter persiste, nonostante l’ottimo risultato conquistato ieri a Rotterdam contro il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Nella giornata di ieri, Lautaro Martinez e Thuram hanno dato ai nerazzurri un pesantissimo successo, ma allo stesso tempo, Feyenoord-Inter è stata anche la partita di Alessandro Barella. Il difensore, impiegato da ala tutta fascia, ha sostituito alla grande Federico Dimarco, che fa parte della lunga schiera degli indisponibili. Ma in vista delle prossime due partite contro Monza in campionato e nuovamente Feyenoord in Champions League (ritorno a San Siro l’11 marzo) ci saranno due rientri non banali sulle corsie: Carlos Augusto e Nicola Zalewski.

Capitolo infortunati Inter: Carlos Augusto e Zalewski pronti al rientro. Monza nel mirino

NEL MIRINO – In vista di Inter-Monza, Carlos Augusto potrà fare il suo rientro, come riferisce anche Matteo Barzaghi in collegamento da Rotterdam per Sky Sport. Il brasiliano potrebbe già giocare contro la sua ex squadra. Quando a Zalewski, ha due giorni di ritardo, quindi dovrebbe rientrare per la sfida di ritorno al Feyenoord a San Siro. Una notizia molto importante per Simone Inzaghi, che nel momento clou della stagione inizia a recuperare i primi pezzi.