Infortunati Inter, chi recupera per il River Plate? Il punto sui sette!

Chivu è alle prese con una lunga lista di infortunati all’Inter. Sono al momento sette, ieri si è aggiunto anche Benjamin Pavard. Ma tre potrebbero recuperare per l’ultima sfida del girone contro il River Plate.

INFORTUNATI – Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 si gioca Inter-River Plate alle 3 italiane. Ieri la fondamentale vittoria dei nerazzurri in rimonta grazie al gol decisivo di Valentin Carboni, entrato dalla panchina (clicca qui per leggere un approfondimento sul ragazzo del 2005). Un tocco da biliardo per mandare l’Inter in estasi e rilanciarla in questo Mondiale per Club. Ora l’ultima partita del girone E: quella più prestigiosa contro il River Plate. Chivu è alle prese con diversi infortunati, tuttora sono sette: Yann Aurel Bisseck, Piotr Zielinski, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi, Denzel Dumfries Benjamin Pavard. Ma chi riuscirà a recuperare per la sfida contro gli argentini?

Infortunati Inter, tre possono recuperare per la sfida al River Plate

PUNTO – Thuram, Calhanoglu, Dumfries e Frattesi sperano di recuperare per Inter-River Plate. I nerazzurri giocheranno ancora una volta a Seattle e nelle prossime ore si saprà di più sull’allenamento. Chivu ha bisogno di questo quartetto per far esprimere al meglio la sua squadra. Più lungo invece il recupero di Bisseck e Zielinski, che proveranno ad esserci nelle eventuali prossime partite dell’Inter. In dubbio invece Pavard, che ieri non ha preso parte alla partita contro l’Urawa Red Diamonds per un fastidio alla caviglia.