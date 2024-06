Infantino, un anno dal Mondiale per Club: «Preparatevi, il meglio!»

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, a un anno preciso dall’inizio del Mondiale per Club, ha annunciato su Instagram la competizione. Ci sarà anche l’Inter.

ANNUNCIO – Nella prossima stagione non ci saranno solo campionato, Champions League e Coppa Italia. A giugno inoltrato si giocherà anche la nuova competizione Fifa, dove parteciperanno squadre da tutto il mondo, le migliori. Tra queste l’Inter è in primo piano, dall’Italia è l’unica assieme alla Juventus a poter disputare tali partite negli Stati Uniti. Gianni Infantino, a un anno esatto dalla gara d’esordio, ha annunciato in questo modo il Mondiale per Club 2025.

Infantino ha scritto: «Cari tifosi di calcio da tutto il mondo! Tra un anno esatto, il nuovo Mondiale per club FIFA con 32 squadre provenienti da tutte e sei le confederazioni continentali avrà il calcio d’inizio.

Preparatevi, perché la migliore competizione mondiale per club sta per iniziare! Vedrete quello che non avete mai visto prima e proverete quello che non avete mai provato prima: il meglio del meglio da tutto il mondo e alla fine: solo uno sarà il vero CAMPIONE DEL MONDO!». Ancora 365 giorni all’inizio della competizione, infatti mancano le ultime tre partecipanti al tabellone in cui ci sono veramente le squadre più forti al mondo. Il Real Madrid, come già spiegato nei giorni precedenti proprio dal club, parteciperà regolarmente.