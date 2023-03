Incredibile Samaden, lascia l’Inter dopo 33 anni! Si chiude un’epoca di 16 titoli – CdS

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter, lascia clamorosamente la società dopo ben 33 anni conditi da 16 titoli conquistati. A riportare la notizia il collega Pietro Guadagno questa mattina sul Corriere dello Sport.

CHIUSA UN’EPOCA – Dopo tredici stagioni totali in trentatré anni di servizio a disposizione dell’Inter, Roberto Samaden ha deciso di lasciare il club nerazzurro. A prevalere è stato il desiderio di fare una nuova esperienza, non certo problemi o incomprensioni con la società. Sotto la guida di Samaden, sono arrivati ben 16 titoli giovanili, e tanti giocatori si sono affermati ad alto livello. Oggi in prima squadra ricordiamo Federico Dimarco, ma da qui sono passati anche Biraghi, Bonazzoli, Duncan, Pinamonti e tanti altri. L’Inter ora cerca il sostituto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno