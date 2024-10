Inchiesta ultras, Zanetti e Inzaghi pronti a essere convocati in procura – TS

Javier Zanetti e Simone Inzaghi potrebbero essere a breve convocati dalla Procura come “persone informate sui fatti” nell’ambito dell’inchiesta ultras che sta scuotendo il calcio milanese.

CONVOCAZIONE POSSIBILE – Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, e Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri, potrebbero essere convocati dalla Procura di Milano nel contesto dell’inchiesta ultras. I due tesserati del club meneghino verrebbero ascoltati come “persone informate sui fatti“, trattandosi di figure che potrebbero essere state coinvolte nelle presunte pressioni effettuate da alcuni esponenti della Curva Nord alla società nerazzurra sul tema della vendita dei biglietti. Oltre ai due nerazzurri compaiono, tra i possibili soggetti convocati in Procura, anche Davide Calabria e Milan Skriniar, ciascuno per ragioni diverse.

Inchiesta ultras, cosa aspettarsi sul fronte di Zanetti e Inzaghi?

LO SCENARIO – Zanetti potrebbe fornire informazioni importanti su un aspetto importante, legato a una conversazione avuta da Marco Ferdico, responsabile della Curva Nord, con l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi. Durante il dialogo telefonico tra i due si sarebbe parlato del fatto che il vicepresidente nerazzurro abbia messo Ferdico a conoscenza di un fatto legato alla morte di Vittorio Boiocchi, ex capo ultrà dell’Inter. In particolare, si farebbe riferimento alla comunicazione da parte di Zanetti della volontà dei funzionari di Polizia di monitorare la curva per le vicende legate all’omicidio di Boiocchi. Una realtà su cui la Procura non sportiva intende fare luce nella misura più chiara possibile.

Fonte: Stefano Pasquino – TuttoSport