Inchiesta ultras Inter e Milan, la verità di Zanetti! Oggi un altro – TS

Va avanti il lavoro degli inquirenti in merito all’inchiesta ultras di Inter e Milan. Ieri è stato ascoltato anche il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Oggi tocca ad un milanista.

COLLOQUIO – Senza esitazioni, pulito, col giusto piglio e soprattutto trasparente. Insomma, in poche parole: Javier Zanetti. Ieri il vicepresidente nerazzurro, storica bandiera del club, ha raggiunto la questura di Milano per rilasciare la propria testimonianza in merito all’inchiesta ultras di Inter e Milan. Pupi ha parlato per un’ora e mezza, rispondendo a tutte le domande degli inquirenti senza problemi e non nascondendo nulla. Ha confermato i suoi rapporti con la Curva, in quanto idolo e rappresentante del club, ma ha negato quanto riferito in una intercettazione telefonica da Marco Ferdico a Marco Materazzi, ossia che Zanetti sapesse di un controllo delle forze dell’ordine proprio nei confronti del tifo organizzato interista, dopo la morte di Vittorio Boiocchi.

Inchiesta ultras Inter e Milan, oggi tocca ad un milanista

ALTRO GIRO – Dopo l’audizione di Zanetti, oggi toccherà a Davide Calabria del Milan. Il capitano dei rossoneri, come gli altri tesserati di Inter e Milan, è ovviamente un testimone completamente estraneo ai fatti. Il giocatore dovrà rispondere sull’incontro avvenuto in un bar di Cologno Monzese e ripreso dalle telecamere, con Luca Lucci, l’ex-leader degli ultras milanisti, finito anche lui in carcere. Calabria è il primo giocatore ad essere ascoltato durante questa inchiesta.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino