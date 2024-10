Inchiesta ultras Inter e Milan, oggi Calhanoglu: tre questioni! – TS

Oggi sarà ascoltato, in merito all’inchiesta ultras di Inter e Milan, Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro è chiamato a rispondere come persona informata dei fatti.

ATTESO – L’inchiesta ultras di Inter e Milan, chiamata anche ‘Doppia curva‘, non si ferma e oggi toccherà ad Hakan Calhanoglu presentarsi in Questura per deporre la sua versione dei fatti. Il turco, dopo Simone Inzaghi, Javier Zanetti e Davide Calabria, è atteso per deporre come persona informata dei fatti. Sul giocatore nessun capo di accusa. La Procura ha voluto aspettare qualche giorno in più, visti gli impegni in nazionale del regista dell’Inter con la sua Turchia. In particolare i PM Storari e Ombra, sottolinea Tuttosport, vogliono chiarire tre questioni con il tesserato nerazzurro. E in tutti e tre i casi, c’entra il capo ultras arrestato, Marco Ferdico.

Calhanoglu testimone dell’inchiesta ultras Inter e Milan

QUESTIONI – Calhanoglu sarà ascoltato in merito alla conversazione telefonica avuta lo scorso 23 maggio 2023 tra il Ferdico e Marco Materazzi, in cui il capo ultras arrestato diceva di aver incontrato Calhanoglu per parlare delle criticità sorte per la vicenda dei biglietti della finale di Champions League. Inoltre, lo stesso giocatore avrebbe criticato l’operato della società. Al contempo, gli inquirenti vogliono chiarire il perché della cena tra Calhanoglu, Ferdico e Antonio Bellocco (lo “ndranghetista” ucciso da Andrea Beretta) nell’agosto del 2023. E infine, di un’altra telefonata del 22 agosto 2023, dove Ferdico aveva informato lo stesso Bellocco dell’imminente incontro con Calhanoglu e Juan Cuadrado.

