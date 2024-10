Inchiesta ultras Inter, ipotesi sanzioni: la solita Juventus fa da precedente

Continua a tenere banco l’inchiesta legata agli ultras di Inter e Milan. Si ragiona già sulle eventuali sanzioni ai club, occhio al precedente della Juventus.

VIOLAZIONE – L’inchiesta legata agli ultras di Inter e Milan è tuttora in corso. La Procura di Milano, dopo gli interrogatori di ieri, oggi continuerà ascoltando due figure apicali dell’intero cortocircuito. Sulla spinosa questione, oltre a lavorarci la Giustizia Ordinaria, ha messo le mani anche quella sportiva, con il procuratore Giuseppe Chinè. Quest’ultimo, infatti, si è già incaricato di raccogliere carte e documenti sull’accaduto per ragionare su un eventuale coinvolgimento sportivo nella vicenda da parte di Inter e Milan. Come ricorda anche il Corriere dello Sport, ai due club viene accusata la violazione del comma 1 dell’articolo 25. Esso recita: “Divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Il comma 10 si riferisce invece ai tesserati: “divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”. A tal proposito c’è il precedente della Juventus a fare chiarezza sulle possibili sanzioni per Inter e Milan.

Inchiesta ultras Inter, la Juventus riferimento come eventuale punizione

PRECEDENTE – Per quanto riguarda la situazione in essere, c’è un precedente simile che è quello del 2017. In quel caso, si parlava dei rapporti della ‘Ndrangheta‘ con la Curva Sud della Juventus. Nello specifico, il riferimento era al bagarinaggio e alle pressioni sulla società per poter ottenere più biglietti di quanto consentito dalle norme della giustizia sportiva. La Procura della Figc condannò la Juventus ad una multa di 600mila euro, inibizione di 30 mesi per Andrea Agnelli e chiusura per una giornata della curva dell’Allianz Stadium per la partita tra Juventus e Genoa del 22 gennaio 2018. Dunque, nessuna penalizzazione in classifica. Inter e Milan potrebbero subire lo stesso trattamento.