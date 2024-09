Inchiesta ultras, l’avvocato Grassani: «Vi dico ciò che rischiano Inter e Milan»

L’avvocato esperto di diritto sportivo Grassani si è pronunciato sull’inchiesta relativa all’eventuale condotta criminosa degli ultras di Inter e Milan e sui possibili rischi per le due squadre.

IL PARERE – L’avvocato Michele Grassani ha commentato al TG1 la vicenda legata ai possibili atti criminosi commessi da alcuni ultras di Inter e Milan. In particolare, l’avvocato esperto di diritto sportivo si è concentrato sulle possibili sanzioni per le due squadre e i dirigenti eventualmente coinvolti: «La società ritenuta responsabile può subire una penalizzazione che va da 1 a 3 punti. Per quanto riguarda i dirigenti eventualmente coinvolti nella vicenda, lo stop più grave sarebbe quello dai 6 ai 9 mesi di sospensione».

Grassani sul significato da attribuire al termine “sudditanza”: Inter e Milan, evitare di fare confusione

UNA SPIEGAZIONE – Grassani ha poi specificato l’esigenza di fare attenzione sul termine “sudditanza”, concetto che sul piano giuridico si presta a diverse interpretazioni. Poiché sono già state avanzate ipotesi, al momento prive di fondamento, riguardo un coinvolgimento diretto dell’Inter nei comportamenti oggetti di scrutinio giudiziario, l’avvocato ha inteso ribadire un aspetto di carattere tecnico-giuridico: «Si può parlare di sudditanza anche nel caso di temere certe reazioni. Come contestazioni messe in atto dai tifosi. Ma ciò non significa essere complici o collusi con le curve».