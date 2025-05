Inchiesta Curve, nessuna irregolarità di Marotta! Le sanzioni per l’Inter

La Procura Federale della FIGC ha emesso il suo verdetto sull’Inchiesta Curve: ecco tutte le sanzioni che riguardano Marotta, Zanetti, e il resto dei club di Inter e Milan.

SVOLTA – Il filone dell’Inchiesta Curve arriva a un’altra svolta. La Procura della FIGC è, infatti, arrivata a un verdetto riguardante le società di Inter e Milan, disponendo una serie di sanzioni per alcuni dei tesserati. Dopo la decisione riguardante Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu, arrivati al patteggiamento, giungono novità riguardanti anche il Presidente e il Vice Presidente dell’Inter, rispettivamente Giuseppe Marotta e Javier Zanetti.

Inchiesta Curve, le sanzioni per Marotta, Zanetti e gli altri di Inter e Milan

I RAPPRESENTATI NERAZZURRE – La Procura della FIGC, che ha operato sulla base dell’Inchiesta Curve aperta dalla Procura di Milano, non ha evidenziato alcuna irregolarità da parte di Giuseppe Marotta. Il Presidente dell’Inter, infatti, ha sempre avvisato una PEC la DIGOS e la Procura Federale per motivi di ordine pubblico in ogni occasione in cui ha incontrato i tifosi nerazzurri. La posizione di Javier Zanetti, poi, è la meno grave e preoccupante tra tutti gli indagati: nessuna squalifica, dunque, per il vice-presidente dell’Inter ma solo una sanzione pecuniaria di 14.500 mila euro. Inoltre, è emerso dalle indagini che non vi è nessuna prova che il club nerazzurro abbia regalato dei biglietti in occasione della finale di Champions League contro il Manchester City risalente al 2023. Dunque, Inter e Milan restano parte lesa delle vicende emerse nell’Inchiesta Curve.

LE ALTRE SANZIONI – La società nerazzurra ha la responsabilità oggettiva dei fatti, per cui dovrà pagare 70 mila euro di multa. Arriverà una multa di 14.500 anche per Claudio Sala, responsabile della sicurezza della prima squadra dell’Inter, con l’aggiunta di inibizione per 30 giorni, e per Massimiliano Silva, Supporter Liason Office dei nerazzurri.

FRONTE ROSSONERO – E il Milan? Nei prossimi giorni la Procura Federale della FIGC ascolterà anche Davide Calabira, che potrebbe patteggiare. Poi un’ammenda di 13 mila euro anche per Fabio Pansa, SLO del club rossonero. Il Milan, invece, pagherà un’ammenda di 30 mila euro.