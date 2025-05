Inchiesta Curve, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano: ecco cosa comporta!

Arrivano importanti novità sull’Inchiesta Curve di Inter e Milan. Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu patteggiano con la Procura: ecco cosa comporta questo per i due nerazzurri.

PRIMI RISVOLTI – L’Inchiesta Curve della Procura di Milano, che ha riguardato le tifoserie organizzate di Inter e Milan, è arrivata a una prima conclusione. La notizia di giornata, all’indomani dell’impresa compiuta a Barcellona, riguarda principalmente Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu. I due hanno patteggiato con la Procura Federale per la violazione di due articoli del codice di giustizia sportiva. Si tratta dell’articolo 4, che riguarda lealtà probità e correttezza, e dell’articolo 25 comma 10, che vieta di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi sostenitori che non appartengono ad associazioni convenzionate con la società. Ma, cosa comporta il patteggiamento per Inzaghi e Calhanoglu?

Inzaghi Calhanoglu patteggiano nell’Inchiesta Curve: ecco cosa dovranno scontare

LA SANZIONE – L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi e il centrocampista turco Hakan Calhanoglu sono stati ascoltati nelle scorse settimane dal Procuratore Federale della FIGC Giuseppe Chiné sui fatti riguardanti l’Inchiesta Curve. I due nerazzurri hanno trovato un accordo pre-dibattimentale, non arrivando così a processo e ottenendo una sanzione dimezza. La sanzione in questione prevede una giornata di squalifica ciascuno, che verrà scontata immediatamente in occasione della prossima gara di campionato (Inter-Verona). Inoltre, Inzaghi e Calhanoglu dovranno pagare una multa: di 15 mila euro per il tecnico e di 30 mila euro per il centrocampista turco.