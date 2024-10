IN – Zielinski parte con la squadra per Young Boys-Inter: 4 assenti

Piotr Zielinski sta viaggiando con la squadra per Berna in vista della sfida di Champions League tra Young Boys e Inter, come raccolto dal nostro inviato sul posto. Sono 4, invece, gli assenti per la sfida.

LA PRESENZA – Piotr Zielinski ci sarà nel match tra Young Boys e Inter. Questo è quanto raccolto sul posto dal nostro inviato Onorio Ferraro, con indicazioni interessanti anche in merito agli altri componenti del gruppo che sta volando per Berna in vista della sfida di Champions League con gli svizzeri. In particolare, anche i due calciatori dell’Inter Primavera Thomas Berenbruch e Mike Aidoo sono con la squadra per prendere parte, sicuramente dalla panchina, alla terza gara di questa Champions League.

Zielinski presente in Young Boys-Inter, mentre 4 resteranno ad Appiano Gentile

LE ASSENZE – Diversamente rispetto al caso di Zielinski, gli altri 4 calciatori in dubbio per la sfida con lo Young Boys resteranno a Milano per provare ad essere al meglio in vista dello scontro diretto con la Juventus. Si tratta di Francesco Acerbi, Tajon Buchanan, Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani. Tutti, tranne Buchanan, hanno avuto problemi fisici nell’ultima settimana. La decisione di non partire per Berna acquisisce un senso peculiare se inserita nella settimana che attende i nerazzurri. L’auspicio di esserci per il confronto con i bianconeri dovrà poi confrontarsi con la realtà delle specifiche condizioni a ridosso del match di domenica 27 ottobre.