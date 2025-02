IN – Sucic è sbarcato a Milano: è il suo giorno! Le tappe con l’Inter

Sucic è appena arrivato a Milano e precisamente a Linate Prime. Oggi è il suo giorno con l’Inter: tutte le tappe che verranno seguite dall’inviato sul posto.

ATTERRATO – Petar Sucic è sbarcato a Milano, a confermarlo l’inviato sul posto di Inter-News.it, Onorio Ferraro. Il centrocampista croato seguirà un programma ad hoc per diventare un giocatore dell’Inter. Una volta lasciato Linate, infatti, il giocatore si trasferirà all’Humanitas per le consuete visite mediche di rito. Dopodiché andrà al Coni per ottenere l’idoneità sportiva. Concluso l’iter delle visite, la giornata di Sucic proseguirà con il passaggio in sede, ossia in Viale della Liberazione, per porre la firma sul nuovo contratto con l’Inter. Sucic arriva, ricordiamo, dalla Dinamo Zagabria. L’ultima tappa del giocatore sarà San Siro per Inter-Fiorentina!

Sucic è a Milano con l’Inter: le cifre dell’affare e la disponibilità

ACCORDO – Inter e Dinamo Zagabria hanno chiuso per Sucic per una cifra vicino ai 14 milioni di euro più bonus. Il ragazzo non sarà subito a disposizione di mister Simone Inzaghi, ma proseguirà il suo percorso di riabilitazione dopo l’infortunio al metatarso di novembre, proprio in Croazia. Si metterà a disposizione del mister nerazzurro a partire da giugno, quando la Beneamata partirà negli States per giocare il Mondiale per Club. Per quel periodo Sucic sarà perfettamente arruolabile.