IN – Su Silvetti e Perez, dal Newell’s Old Boys pensano che l’Inter…

L’Inter mantiene le antenne dritte su Mateo Silvetti e Tomas Perez, i due ragazzi del Newell’s Old Boys. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club argentino si è già fatto un’idea su cosa faranno da Viale della Liberazione.

ULTIME – Ormai è noto l’interesse dell’Inter nei confronti di Silvetti e Perez, rispettivamente ala d’attacco e centrocampista del centrale del Newell’s Old Boys. Si tratta di due ragazzi molto interessanti, che l’Inter ha messo nel mirino durante una delle sue missioni in Argentina. Come già appurato ieri, sui due ragazzi però non c’è solamente il club nerazzurro, ma anche un altro club sempre della Serie A. Il progetto dell’Inter nei loro confronti sembra essere chiaro: ovvero prenderli per farli maturare prima della nascente seconda squadra nerazzurra, per poi cercare di inserirli pian piano anche nella prima di Simone Inzaghi. Nelle ultime ore, la redazione di Inter-News.it si è messa nuovamente al lavoro per capire un po’ la situazione e cosa filtra dall’Argentina.

Più Perez che Silvetti, il pensiero del Newell’s Old Boys sulle mosse dell’Inter

LA SITUAZIONE – Per quanto riguarda il prezzo del cartellino, per Silvetti il Newell’s Old Boys chiede circa dieci milioni di euro, mentre per Tama Perez tre milioni. Ecco perché, secondo quanto appurato dalla nostra redazione, il Newell’s Old Boys pensa che l’Inter non affonderà, momentaneamente, per Silvetti. Discorso diverso invece per Perez. Visto anche il costo inferiore del cartellino del centrocampista classe 2005, il club argentino si sta convincendo che presto da Viale della Liberazione potrebbe arrivare un’offerta per portarlo a Milano.