IN – Sebastiano Esposito in uscita dall’Inter: si riapre una possibilità in Serie A!

Il Cagliari è tornato a mettere nel mirino Sebastiano Esposito. L’attaccante dell’Inter è in uscita, e nelle ultime ore si registra un nuovo interesse del Caglairi, come raccolto dalla redazione di Inter-News.it.

PISTA RIAPERTA – Il Cagliari torna a guardare in casa Inter per rinforzare l’attacco. Dopo un rallentamento nelle scorse settimane, la pista che porta a Sebastiano Esposito si è nuovamente riaccesa. Il giovane attaccante nerazzurro è tornato nel mirino dei rossoblù, che lo avevano messo in stand-by per puntare su Semih Kılıçsoy, promettente talento del Beşiktaş.

Esposito, ritorno di fiamma in Serie A

FIAMMA – Il nome del turco, però, si è complicato: la trattativa non è tramontata del tutto. Da qui il ritorno di fiamma per Esposito, reduce da una stagione in crescita e con il desiderio di maggiore continuità in Serie A. Il Cagliari valuta con attenzione, e nelle prossime settimane potrebbe affondare il colpo. L’Inter, dal canto suo, è aperta alla cessione, ormai prossimo all’addio.