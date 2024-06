IN – San Siro, WeBuild a Palazzo Marino. Incontro con Inter e Milan

WeBuild, in particolare il suo CEO Massimo Ferrari, è arrivata a Palazzo Marino per l’incontro con Inter e Milan. Attese novità su San Siro, la notizia dal nostro redattore sul posto Onorio Ferraro.

PRESENTAZIONE – Massimo Ferrari, CEO di WeBuild, è appena arrivato a Palazzo Marino per l’incontro con Inter e Milan che ci sarà a breve. La notizia arriva dal nostro redattore presente Onorio Ferraro. Sarà presente anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che spinge per l’opzione della permanenza dei due club a San Siro. WeBuild presenterà proprio in questo incontro il piano di ristrutturazione dello stadio, che secondo Inter e Milan dovrà rimanere aperto anche nel periodo dei lavori per evitare situazioni difficili da gestire. Nel caso in cui non venga data la sicurezza di ciò gli stessi club continueranno a lavorare sui progetti che prevedono la costruzione di due stadi. Il primo a San Donato per i rossoneri, il secondo invece a Rozzano per i nerazzurri. L’Inter vanta un diritto di esclusiva fino al 2025 sul terreno di Rozzano, quindi siamo ai momenti decisivi. A breve si saprà quale sarà lo stadio che accoglierà la squadra di Oaktree nei prossimi anni. Oggi è il primo giorno importante per capire le possibilità di San Siro.