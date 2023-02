In Inter-Atalanta si rivede Lukaku: titolare e in crescita minuto dopo minuto

Inter-Atalanta ha visto il ritorno tra i titolari di Lukaku. E il belga ha dimostrato in campo una condizione finalmente in crescita.

FINALMENTE TITOLARE – Un po’ a sorpresa Inzaghi ha deciso di mandare in campo tra i titolari di Inter-Atalanta anche Romelu Lukaku. La seconda volta in questo 2023, dopo la vittoria col Napoli. Una mossa inattesa visti i soli 26 minuti giocati complessivamente nelle ultime due partite. La scelta però si è rivelata giusta. Col belga che ha dato, finalmente, segnali incoraggianti.

PARTITA POSITIVA – Questa è l’heatmap del numero 90 presa da Sofascore:

In primo luogo, Lukaku ha giocato 71 minuti. Il suo secondo maggior minutaggio di tutta la stagione. Ha agito principalmente in zona centrale, con Lautaro Martinez a girargli attorno. Il belga ha iniziato con un chiaro bisogno di togliersi la ruggine di dosso, ma la sua prestazione è andata in crescendo. Più che stancarsi è sembrato prendere ritmo, ed è proprio questa la miglior notizia per Inzaghi. I suoi tocchi totali sono 36, con 26 passaggi realizzati al 77% e 2 lanci lunghi tentati (uno realizzato), che hanno prodotto ben 3 passaggi chiave. Al suo attivo anche due conclusioni e 3 contrasti aerei vinti su 4. I 10 palloni persi e la mancanza di brillantezza nelle giocate fanno capire che si tratta solo del primo passo. Ma finalmente si vede questo primo passo. Lukaku ha dato un segnale di recupero.