IN − Damiani: «Agoume? Vedremo! Thuram jr bravo come Marcus»

Oscar Damiani ha parlato all’uscita dalla sede dell’Inter di Agoumé e Khephren Thuram, fratello di Marcus. L’agente non ha dubbi.

INTELLIGENTE – Oscar Damiani, dopo aver incontrato l’Inter insieme a Djibril Niang, agente del prestito nerazzurro, ha parlato davanti ai colleghi. Presente anche il nostro inviato sul posto Onorio Ferraro. Le sue parole sul giovane centrocampista dell’Inter e sullo stesso Kehphren Thuram: «Visita di cortesia, oggi non posso dire niente. Agoume? Non lo so, non posso dire niente. Non sta a me, non sono il procuratore del giocatore. Si vedrà. Khephren Thuram? Bravo giocatore, ragazzo intelligente come il fratello. Può fare al caso di tutte le squadre perché è forte».