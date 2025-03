‘In arte Lautaro Martinez’: il nuovo gioiello di Inter Media House

Lautaro Martinez, che ha rinnovato il proprio contratto con i nerazzurri in estate, sarà il protagonista di un nuovo contenuto esclusivo di Inter Media House.

IL RAPPORTO – Lautaro Martinez rappresenta l’Inter nella maniera più profonda possibile. L’argentino è tenacia, caparbietà, determinazione, emotività, passione. Non è dunque un caso che la sua strada e quella dei meneghini si siano incrociate, quando invece l’approdo all’Atlético Madrid sembrava scontato, così come non lo è il fatto che il proprio cammino insieme sia destinato a proseguire nelle prossime stagioni. Il rinnovo ha certificato una realtà già evidente a tutti: il calciatore dei meneghini vuole dedicare il meglio dei suoi anni calcistici a fare il bene dell’Inter, squadra di cui rappresenta orgogliosamente il capitano.

Lautaro Martinez protagonista di una nuova produzione di Inter Media House

LA NOTIZIA – A ringraziare il capitano per la bontà del suo rendimento all’Inter è proprio la società nerazzurra, che tramite Inter Media House ha dedicato all’argentino una nuova imperdibile produzione originale. Dal titolo “In arte Lautaro Martinez”, il contenuto, visibile dal 21 marzo sul canale Youtube dell’Inter, racconterà il percorso dell’argentino in maglia nerazzurra e le sensazioni da lui vissute per essere il capitano della squadra meneghina.

QUALCHE ANTICIPAZIONE – Dal video pubblicato dall’Inter sul proprio account X per annunciare tale novità, emergono alcune delle riflessioni che Lautaro Martinez effettuerà nel corso dell’intervista. Come ad esempio: «Milano è casa mia, è come se fossi nato qui. Da quando è nata mia figlia, io sono cambiato, sono diventato ancora più forte come uomo e come marito. Do il massimo ogni giorno, segnare 100 gol all’Inter è stato bellissimo, farlo in una finale ha avuto un significato ancora più unico. Mi aspetto di portare sempre più trofei all’Inter».